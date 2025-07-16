TÜBİTAK 4004 programına 600 başvurunun yapıldığı dönemde, başvurular içerisinden kabul edilen 108 proje arasına giren 224B246 nolu proje, bir eğitim programı olmanın ötesinde doğa sevgisini, çevre bilincini ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren, genç öğretmen adaylarının hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çok yönlü bir yolculuk atmosferinde yürütüldü.

Proje Yürütücülüğünü Amasya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi İskender Güler’in yaptığı programda Türkiye’nin farklı yerlerinden deneyimli akademisyen ve uzman kişiler yer aldı.

Projede Samsun Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Soner Çankaya, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Türkekul, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Naile Çevik, Kastamonu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burhan Sevim, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eda Güneş, Amasya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arzu Cansaran, Prof. Dr. Nezahat Kandemir, Prof. Dr. Ünal Kurt, Prof. Dr. Serap Taşdemir, Doç. Dr. Seda Sabah, Doç. Dr. Serkan Zengin, Dr. Öğr. Üyesi Fatma İnceman Kara, Dr. Öğr. Üyesi Beyda Topan, Dr. Öğr. Üyesi Emel Çakır ve Öğr. Gör. Turgay Koyuncu, Hitit Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Turgut Yıldırım ile Amasya Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden Başöğretmen Yıldıray Döğücü eğitmen olarak yer aldı. Ayrıca Proje Uzmanı olarak Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Fidan ve Proje Rehberleri olarak da Amasya Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Fatih Yolcu, Amasya Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden Başöğretmen Tülin Güler ve Başöğretmen Dilek Kurt katıldı.

Projeden faydalanmak için başvuru yapan gençlerden, belirlenen kontenjan çerçevesinde sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesinden 24 genç projeden yararlandı.

Proje kapsamında öğrencilere teknik ve temel bilgilerin yanı sıra Amasya’nın eşsiz doğasında saha gözlemleri de yaptırıldı. Uygulamalı eğitimlerin ağırlıklı olarak yer aldığı program süresince yapılan etkinlikler ile gençlerin çevreye duyarlı, doğayı seven, sorumluluk sahibi ve atılgan bireyler olarak yetişmeleri amaçlandı.

Bu süreçte katılımcılar, doğa yürüyüşlerinden ekosistem gözlemlerine, sanat etkinliklerinden astronomiye, matematikten sürdürülebilir turizme kadar disiplinler arası bir bakış açısıyla hazırlanmış toplam 54 etkinlikte aktif rol aldı.

Programın yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp; empati, liderlik ve toplumsal farkındalık gibi önemli değerleri de güçlendirecek biçimde yürütülmesi çok yönlü gelişimi de destekleyici nitelikteydi. Atılgan özellikleriyle geleceğin sınıf öğretmenlerinin ders anlatmanın ötesinde yaşamı öğreten, doğayı koruyan ve çevresine ilham kaynağı olan bireyler olması gerektiği bilinciyle kurgulanan projeden faydalanan gençler, sürekli memnuniyetlerini ifade ettiler.

Proje Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İskender Güler, her aşamasında özveriyle emek sarf ettiklerini ve bunu bütün ekipte görev alanların katkılarıyla yaptıklarını ifade ederek hem görev alan akademisyen ve eğitime duyarlı ekibe hem de gelişimlerini gözlemledikleri gençlerin memnuniyetine vurgu yaparak kendilerine teşekkür etti.