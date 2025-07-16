İbrahim Bölükbaşı'nın yeni açtığı restoranda Milli Güreşçi hemşehrimiz Rıza Kayaalp yalnız bırakmadı.

Hem olimpiyatlarda hem de paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil eden İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da cağ kebabı üzerine bir restoran açtı.

Açılışta Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile spor camiasından birçok isim, İbrahim Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı.

Açılışta kurdeleyi Taha Akgül ile birlikte kesen İbrahim Bölükbaşı, aktif spor hayatının yanı sıra ticari hayata da atılmak istediğini dile getirdi. İkili, daha sonra kestikleri cağ kebabını misafirlere ikram etti.