Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen Gezen Sinema etkinliği, bu yaz Yozgat’ta sinemaseverlerle buluşuyor.

Özel olarak tasarlanmış, klimalı ve 90 kişilik oturma kapasitesine sahip sinema tırı, Anadolu’nun dört bir yanını dolaşarak beyaz perdeyle tanışmamış çocukları ve sinemaya erişimi kısıtlı olanları ücretsiz film gösterimleriyle buluşturuyor. 2018’den bu yana devam eden proje, bu yıl da ilimiz merkez ve 13 ilçemizde sinemanın büyülü dünyasını yaşatacak.

Gezen Sinema konseptiyle Türkiye’nin dört bir yanında kültürel etkinlikler sunan proje kapsamında, Yozgat’ta da izleyicilere patlamış mısır ikramı yapılacak. Etkinliğe gelen misafirler, ücretsiz sinema deneyimini hem nostaljik hem de keyifli bir atmosferde yaşayacak.

19 Temmuz- 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yozgat’ta olacak Gezen Sineme il merkezi ve ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak.

Gezen Sinema Yozgat Programı:

19-20 Temmuz: Yozgat Merkez

21 Temmuz: Sorgun

22 Temmuz: Saraykent

23 Temmuz: Akdağmadeni

24 Temmuz: Kadışehri

25 Temmuz: Çekerek

26 Temmuz: Aydıncık

27 Temmuz: Sarıkaya

28 Temmuz: Çayıralan

29 Temmuz: Çandır

30 Temmuz: Boğazlıyan

31 Temmuz: Yenifakılı

1 Ağustos: Yerköy

2 Ağustos: Şefaatli