Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen Gezen Sinema etkinliği, bu yaz Yozgat’ta sinemaseverlerle buluşuyor.
Özel olarak tasarlanmış, klimalı ve 90 kişilik oturma kapasitesine sahip sinema tırı, Anadolu’nun dört bir yanını dolaşarak beyaz perdeyle tanışmamış çocukları ve sinemaya erişimi kısıtlı olanları ücretsiz film gösterimleriyle buluşturuyor. 2018’den bu yana devam eden proje, bu yıl da ilimiz merkez ve 13 ilçemizde sinemanın büyülü dünyasını yaşatacak.
Gezen Sinema konseptiyle Türkiye’nin dört bir yanında kültürel etkinlikler sunan proje kapsamında, Yozgat’ta da izleyicilere patlamış mısır ikramı yapılacak. Etkinliğe gelen misafirler, ücretsiz sinema deneyimini hem nostaljik hem de keyifli bir atmosferde yaşayacak.
19 Temmuz- 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yozgat’ta olacak Gezen Sineme il merkezi ve ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak.
Gezen Sinema Yozgat Programı:
19-20 Temmuz: Yozgat Merkez
21 Temmuz: Sorgun
22 Temmuz: Saraykent
23 Temmuz: Akdağmadeni
24 Temmuz: Kadışehri
25 Temmuz: Çekerek
26 Temmuz: Aydıncık
27 Temmuz: Sarıkaya
28 Temmuz: Çayıralan
29 Temmuz: Çandır
30 Temmuz: Boğazlıyan
31 Temmuz: Yenifakılı
1 Ağustos: Yerköy
2 Ağustos: Şefaatli