Odine Solutions'un halka arzı 13-14-15 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.
ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI
Yatırımcılar, halka arz sonuçlarını öğrendikten sonra 30,00 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen Odine Solutions'ın borsada işlem göreceği tarihi merak etmeye başladı.
ODINE SOLUTIONS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şirketin halka arz büyüklüğü 1.32 milyon TL olarak açıklandı ve halka açıklık oranı ile borsa işlem tarihi araştırılmaya başlandı.
ODINE SOLUTIONS KAÇ LOT VERDİ?
Odine Solutions, halka arzında kişi başına 8-9 lot dağıtımı gerçekleştirdi ve toplamda 3.2 milyon kişinin katıldığı duyuruldu.
ODINE SOLUTIONS HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Şirketin hisse fiyatları ODINE koduyla Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak. Odine Solutions'un halka arz sonuçları açıklandı ve önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor.