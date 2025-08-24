Türkiye’nin en bilinen online biletleme platformlarından Obilet, 2012 yılında iki üniversite öğrencisi tarafından kuruldu. Bugün milyonlarca kullanıcının tercih ettiği platform, yakın dönemde önemli bir ortaklık süreciyle gündeme geldi.

Obilet’i Kim Kurdu?

Obilet, Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından kuruldu. Başlangıçta küçük bir girişim olarak yola çıkan platform, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen online otobüs ve uçak bileti satış sitelerinden biri haline geldi.

Asıl Sahibi Kim?

2024 yılında, Fransız seyahat platformu BlaBlaCar’ın çatı şirketi Comuto SA, Obilet’in çoğunluk hisselerini satın aldı.

Rekabet Kurulu, 18 Ekim 2024’te aldığı kararla bu satın almayı onayladı.

Aralık 2024’te yatırım tamamlandı ve ortaklık resmileşti.

Obilet’in operasyonel bağımsızlığı korunurken, şirket uluslararası pazarda büyüme hedeflerine odaklandı.

Kurucular Görevine Devam Ediyor

Obilet’in kurucuları Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak, şirketin BlaBlaCar bünyesine katılmasının ardından da Co-CEO olarak görevlerini sürdürmeye devam ediyor.