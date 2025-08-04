SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla birleşmiş olsa da bu birleşme, prim koşullarında eşitlik sağlayamadı. Özellikle Bağ-Kur’lu çalışanların prim gün sayısının yüksek olması en çok şikayet edilen konuların başında yer aldı.

1999 yılından önce SSK’lı çalışanlar için prim şartı 5 bin- 5.975 gün olarak uygulamaya alınırken, 2008 yılıyla birlikte kadın ve erkek için 7 bin 200 güne yükseldi. Bu kapsamda, Emekli Sandığı’nda kadınlar 7.200, erkekler ise 9.000 gün prim ödüyor.

Bağ-Kur’da ise 1999 yılından önce kadınlar 7 bin 200, erkekler 9 bin gün prim ödemesi yapıyor. 1999 yılından sonra ise hem kadınlar hem de erkekler için 9 bin prim günü koşulu geçerli olmaya başladı.

Birden fazla iş yerinde çalışan kişilerin emekliliği, son yedi senedeki prim ağırlığına göre şekillenirken, bu süreçte hangi kurumda daha fazla prim ödemesi yapıldıysa o kurumun koşulları sağlanıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da tüm sigorta süresindeki toplam primler geçerli sayılıyor.

Yeni değişikliğin uygulanması beklenirken, ilk aşamada küçük esnaf ve çiftçileri kapsayacağı belirtildi. Bu gruptaki Bağ-Kur’lu vatandaşların prim koşulu 9.000 günden 7.200 güne düşecek bu sayede ise beş sene önce erken emekli olunabilecek.

Çiftçiler De Faydalanacak

Geçmişte prim borcunu ödeyememesinden kaynaklı günleri iptal olan Bağ-Kur’lu vatandaşlar eksik kalan sürelerini ihya vasıtasıyla geri alabilecek ve böylece indirim sonrası emeklilik için gerekli gün sayısı tamamlanabilmiş olacak.

Değişikliğin kapsadığı grup, şu an için belli olmasa da, ilk aşamada basit usulde vergilendirilen ve 10 kişinin altında çalışan istihdam eden küçük esnafların yararlanacağı ifade edildi. Çiftçi olan ve Bağ-Kur kapsamında onlar da bundan yararlanacak.

Diğer bir yandan, prim indiriminin yaş koşulunu geçersiz kılmayacağı belirtildi. 7 bin 200 günü tamamlayan kişiler sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurması halinde emekli olabilecek. 2008 yılından sonra sigortalı olan kişiler de 9.000 gün ve kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı sürüyor.