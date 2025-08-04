Süper Lig’i geçtiğimiz sezon üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde eden Samsunspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, İtalya Serie A takımlarından Bologna’nın 19 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Urbański için resmi teklifini iletti. Polonya basınında çıkan haberlere göre, teklif oyuncuya ulaştı ve taraflar arasında görüşmeler başladı.

Kacper Urbański Kimdir?

7 Eylül 2004 tarihinde Polonya’nın Gdańsk kentinde doğan Urbański, futbola Lechia Gdańsk altyapısında başladı. Henüz 15 yaşında Polonya Süper Ligi’nde forma giyerek dikkat çekti. 2021 yılında Bologna’ya transfer olan genç oyuncu, 2024-2025 sezonunu ise Monza’da kiralık olarak geçirdi.

Mevki: Merkez orta saha

Boy: 1.75 m

Ana kulüp: Bologna

Son kulüp: Monza (kiralık)

Sözleşme bitiş tarihi: Haziran 2026

2024-25 sezonunda Monza formasıyla 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Maç başına ortalama 50 dakika sahada kalan Urbański, özellikle pas isabeti ve oyun kurulumundaki etkinliğiyle öne çıktı.

Performans İstatistikleri

Pas isabet oranı: %87

Maç başına kilit pas: 1.6

Dribling başarı oranı: %54

Gol beklentisi (xG): 0.13

Kreatif oyun tarzı ve dikine paslarıyla modern orta saha profiline uygun olan Urbański, gelişime açık genç bir futbolcu olarak değerlendiriliyor.

Samsunspor’un Transfer Politikası ve Hedefleri

Avrupa kupalarında yer alacak olan Samsunspor, kadrosunu genç ve potansiyelli oyuncularla güçlendirme kararı aldı. Kulüp yönetimi, Urbański transferiyle orta sahada teknik kapasiteyi artırmayı, genç oyuncuya ise düzenli forma şansı sunarak kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Görüşmeler Devam Ediyor

Polonya basınından gazeteci Wlodar85’in duyurduğu transfer sürecinde, görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtiliyor. Ancak genç futbolcunun kariyer planlaması nedeniyle diğer teklifler üzerinde de değerlendirme yaptığı kaydedildi.

Samsunspor ve Kacper Urbański transferiyle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.