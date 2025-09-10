Tuz, yemeklere lezzet katan ve sofraların olmazsa olmazı olan bir malzemedir ama mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri, tuzun nemlenerek topaklanması ve tuzluktan akmamasıdır.

Bu durum hem kullanım zorluğu yaratır hem de zamanla tuzluğun değiştirilmesine neden olabilir.

Çoğu kişi bu sorunu çözmek için tuzluğa pirinç ya da karanfil ekler.

Fakat tuzun nemlenmesini önlemek için daha etkili ve pratik bir yöntem var.

Tuzun Nemini Almak Kolay

Pirinç, mutfakta tuzluğun içindeki nemi azaltmak için en çok bilinen çözümlerden biridir.

Su çekme özelliği sayesinde tuzla birlikte bulunduğunda fazla nemi emerek tuzun tane tane dökülmesini sağlar.

Özellikle delikli tuzluklarda pirinç kullanmak, pratik ve kısa vadeli bir çözüm sunar.

Ancak daha uzun süreli bir sonuç isteyenler için farklı bir yöntem öne çıkıyor.

Kahve Çekirdeği Koyun

Tuzun nemlenmesini tamamen önlemek istiyorsanız kahve çekirdeği yöntemi tam size göre.

Tuzluğun içine birkaç adet kahve çekirdeği koymak, pirince göre çok daha uzun süreli bir koruma sağlar.

Kahve çekirdekleri, tuzun içindeki fazla nemi hızla emer ve tuzun kolayca akmasını mümkün kılar.

Bu sayede tuz topaklanmaz, mutfakta kullanım kolaylığı sağlanır.