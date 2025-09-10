Edinilen bilgiye göre, Hayri Y. idaresindeki 34 TU 0731 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşalması sonucu hızlanmaya başladı.

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki yamaca çarparak takla attı.

Yolda ters dönen otomobilin sürücüsü Hari Y. ve araçta yolcu oalrak seyahat eden Murat B. ile Faik Y. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hayri Y., Murat B. ve Faik Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Rize'de Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde meydana geldi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.