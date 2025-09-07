Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf denetimini çok yaptık diyen Tekin, “Özel okullara kademeli bir biçimde kapatma cezasına kadar varan cezalar uyguladık” ifadelerini kullandı.

Tekin, çocuğunu özel okula göndermek isteyen velilerin kendince farklı parametrelerle tercihte bulunduğunu ayrıca isteğe bağlı olunca velilerin önünde birçok alternatif ortaya çıktığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Doğal olarak öğrencilerine çok farklı hizmetler sunan özel okullar var. Bir de vasat hizmetler sunan, ortalama hizmetler sunan özel okullar var. Biz özel okulların hepsini denetliyoruz. Fakat siz satın almak istediğiniz hizmeti çeşitlendirdiğinizde, ortalama hizmetinin üstünde farklı hizmetler, işte mesela 'Ana dili İngilizce olan bir İngiliz vatandaşı İngilizce öğretmeni istiyorum.' dediğinizde onun özel okula bir maliyeti var. 'Ben ortalama bir ücret ödeyeceğim ama ana dili İngilizce olan bir öğretmen çalışsın.' derseniz bu doğru değil. Biz bütün özel okulların sundukları hizmetin maliyetini sisteme girmelerini istiyoruz."

Çok Fazla Hayalet Sınıf Denetimi Yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hayalet sınıflara ilişkin sorulara, "Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf denetimini çok yaptık. Özel okullara kademeli bir biçimde kapatma cezasına kadar varan cezalar uyguladık. Yani asgari ücretin 10-20 katı ve kapatma cezası. Bunu sürekli yapıyoruz. Devamsızlıkla ilgili bu denetimleri yapıyoruz" sözleri ile yanıt verdi.

Bugün iki yönetmelik yayımlandığını hatırlatan Tekin, enflasyonla mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının kendilerinden destek istediğini dile getirerek, özel okulların ücret tespitini, bir önceki yılın enflasyon rakamlarını baz alarak yapıldığını, yeni yönetmelikle bu uygulamanın değiştiğini bildirdi. Tekin, artık aralık ayı enflasyonunun baz alınacağını vurguladı.