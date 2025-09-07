Genç yarışmacı elenerek hayallerine veda etti. Peki, MasterChef Sercan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef'ten elenen Sercan Şahinoğlu hakkında merak edilenler…

Bu Hafta Ne Oldu?

Bu hafta MasterChef'te eleme potasına giren yarışmacılar Sercan, Özkan, Çağlar, Ayten, Çağatay, Mert ve Nisa olmuştu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı programda, yarışmacılar tezgah başına geçip hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef’ten elenen yarışmacı Sercan Şahinoğlu oldu. İşte Sercan Şahinoğlu hakkında bilgiler…

Masterchef Sercan Şahinoğlu Kimdir?

Sercan Şahinoğlu, aslen Trakyalıdır. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden yarışmaya katılan Şahinoğlu, 23 yaşındadır.

Sercan Şahinoğlu Hakkında Merak Edilenler!

Sercan, küçüklüğünden beri mesleğin içindedir. Aşçılık serüvenine dedesinin işlettiği işkembe çorbasında başlayan Şahinoğlu, mesleki eğitimini lise ve üniversitede aldı. Farklı şehirlerde otel ve restoranlarda çalışan Şahinoğlu, İzmir, Çorlu ve Tekirdağ'da çeşitli işletmelerde görev aldı.