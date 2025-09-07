Bakan Göktaş Duyurdu O Kişilere Yüzde 20 Kontenjan Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere ve üç çocuklu ailelere yönelik sosyal konut projesinde yeni müjdeler açıkladı. Göktaş, projede genç çiftler için yüzde 20 özel kontenjan ayrılacağını, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler için de ayrı kontenjan belirleneceğini duyurdu.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal konut projesinde, genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak, 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirlenecek. Bu adım hem aile yapımızı güçlendirecek hem de gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeye imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, açıklamasının devamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

TOKİ Başvuruları Aralık 2025’te Başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konutun inşasına yıl sonunda başlanacak. Başvurular ise Aralık 2025’te e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular il bazında kura çekimi ile değerlendirilecek.

Başvuru Şartları Açıklandı

Sosyal konut başvurusu yapacakların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması, üzerine kayıtlı evi olmaması ve dar gelirli olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin, konut için başvuracağı ilde en az bir yıldır ikamet etmesi ya da nüfus kaydının o ilde bulunması şartı aranacak.

Vatandaşlar, sadece ikamet ettikleri ya da kütüklerinin bağlı bulunduğu illerde başlatılan sosyal konut projelerine başvuru yapabilecek.