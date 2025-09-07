1 Ocak 2016'dan beri eski tip sürücü belgeleri yenileriyle değiştiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda ise ehliyet sahiplerine kritik bir uyarı geldi.

1 Ocak 2016 tarihinden beri eski tip sürücü belgeleri, yeni tip ehliyetlerle değiştiriliyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirlenen süre birkaç kez uzatıldı. Ancak vatandaşlar için kritik uyarı geldi ve son tarih belirlendi.

Açıklanan son tarihte sürücü belgesini yenilemeyi ihmal eden kişilerin belgeleri geçersiz sayılacak. Diğer bir ifadeyle iptal olacak.

Eski tip sürücü belgesi yenileme için verilen son tarih 31 Aralık 2024'dü. Ancak yaşanan yoğunluk sebebiyle bu tarih 31 Temmuz 2025'e çekilmişti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgesi yenileme süresi son kez uzatıldı. Geçtiğimiz haftalarda kritik uyarı geldi ve ehliyet yenileme için son tarih 31 Ekim 2025 olarak belirtildi.

Eski tip sürücü belgesine sahip olan kişilerin mağduriyet yaşamamaları için 31 Ekim 2025 tarihine kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Ehliyet yenileme işlemini henüz yapmayan pek çok insan bulunuyor. Bu nedenle son zamanlarda Sürücü belgesi nasıl yenilenir? sorusu sıkça araştırılıyor.

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların, eski tip sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 TL'lik başvuru ücretini ödeyerek yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları,

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.