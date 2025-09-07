Pınar Çağlar Gençtürk, Çarpıntı dizisinde Meryem karakteri ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Burcu Alptekin’in yönettiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin yazdığı dizinin başrollerini Kerem Bürsin, Lizge Cömert ve Deniz Çakır gibi isimler paylaşıyor.

Çarpıntı Dizisi'nin Meryem’i Pınar Çağlar Gençtürk Kimdir?

Pınar Çağlar Gençtürk, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 6 Mart 1982’de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü’den mezun oldu. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama bölümünde yaptı.

2004 senesinde “Büyük Buluşma” adlı dizide Şermin karakteri ile dizi oyunculuğuna başladı.

Muhteşem Yüzyıl, Çıplak Gerçek, Çalıkuşu, Evlat Kokusu, Bizim Hikaye, Arkadaşlar İyidir, Arıza ve son olarak Sen Ağlama İstanbul dizisinde “Hümeyra” rolüyle ekranlara geldi.

Afife Tiyatro Ödülleri, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gibi ödüllere layık görüldü.

Pınar Çağlar Gençtürk, başrollerini Kerem Bürsin, Lizge Cömert ve Deniz Çakır gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Çarpıntı dizisinde “Meryem” karakterini oynayacak.