Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde görevlendirilmek üzere 450 yurt yönetim memuru alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 8 Eylül’de başlayacak.

İlan Resmi Gazete’de Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı yurt yönetim memuru alım ilanını duyurdu. 7 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 166’sı erkek, 284’ü kadın olmak üzere toplam 450 memur alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları Açıklandı

GSB tarafından yayımlanan duyuruda adaylarda aranacak genel şartlar da belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartları taşımak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

2024 KPSS’ye girmiş ve ilgili puan türünde asgari puanı almış olmak,

Kamu kurumlarından ihraç edilmemiş olmak,

Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, şartları aranacak.

Bölümlere Göre Kontenjan Dağılımı

Alımlar, adayların mezuniyet durumlarına göre dört grup halinde yapılacak:

1. grup (100 kişi): Fotoğraf, Görsel İletişim, Grafik, İletişim, Radyo Televizyon ve Sinema gibi bölümler.

2. grup (100 kişi): Antrenörlük, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon gibi bölümler.

3. grup (100 kişi): Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Turizm ve İlahiyat bölümleri.

4. grup (150 kişi): Herhangi bir lisans programından mezun olan adaylar.

Başvurular 8 Eylül’de Başlıyor

GSB’nin memur alımı için başvurular 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda yapabilecek.