Birce Akalay’ın Sevgilisi Hakan Kurtaş Kimdir?

Hakan Kurtaş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu bir oyuncu ve müzisyendir.

Hakan Kurtaş Başarıları ve İlgi Alanı

Ekranlara ilk kez Ezel dizisiyle adım atan Kurtaş, asıl çıkışını Bir Çocuk Sevdim dizisindeki Sinan rolüyle yakaladı. Mucize Doktor, Baba ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti gibi projelerle tanınan Kurtaş, aynı zamanda “Bir Aralık” grubunun vokalisti olarak müzikle de ilgilenmektedir.

Birce Akalay ile Hakan Kurutaş Aşkı Devam Ediyor

Oyuncu Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Akalay, 37 yaşına giren erkek arkadaşının doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Birce Akalay Hayran Kitlesini Büyüttü

Okulu yarıda bırakarak Haliç Üniversitesi'nde Konservatuvar Tiyatro bölümünü bitirdi. Yer Gök Aşk dizisiyle adını duyuran Akalay, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır, Ağlama Anne, Babil dizileriyle hayran kitlesi kazandı.

Hangi Projelerde Yer Aldı

Aynı zamanda Yedi Kocalı Hürmüz, Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunlarında, Deliormanlı, Sizi Seviyorum, Nefes: Vatan Sağolsun, Son Ders: Aşk ve Üniversite sinema filmlerinde yer aldı. Birçok sunuculuk deneyiminin ardından Akalay, Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında baş jüri olarak görev aldı.

Özel Hayatına Dair Bilgiler

2011-2012 yılları arasında Murat Ünalmış, 2014-2017 yılları arasında Sarp Levendoğlu ile evlilik yaşadı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümünde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam ediyor.