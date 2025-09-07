Gürhan Taşkaya Kimdir?

Fenerbahçe Kulübünde bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Sadettin Saran'ın kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, belirlenen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

Gürhan Taşkaya Gtech Yönetici Ortağı

2004 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Gürhan Taşkaya, IT sektöründe çeşitli sistem entegratörü firmalarda satış pozisyonlarında rol almaya başladı. Daha sonra Oracle firmasında Finans, Hizmet ve Enerji gibi sektörlerde Satış Yöneticiliği pozisyonlarında görev almayı sürdürdü. 2013 yılında GTech’e Yönetici Ortak olarak katıldı.

Veri zekası ve analitiğine odaklanarak şirketin büyümesinde rol oynayarak, GTech’in hem Türkiye’de hem de Avrupa ve Güney Asya’da bir teknoloji sağlayıcısı haline gelmesini sağladı. Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan Gürhan Taşkaya; satış ve genel yönetim, stratejik vizyon oluşturma, iş ve ürün geliştirme gibi alanlardaki uzmanlığıyla GTech’in yönetim süreçlerine liderlik ediyor. Taşkaya ayrıca, satış ve genel yönetim becerilerinin yanı sıra; iletişim becerileri, strateji ve vizyon belirleme alanlarında da beraber çalıştığı ekiplere katkı sağlamaya devam ediyor.