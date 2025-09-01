Demas üzerine araştırma yağan Kent Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, hızla artış gösteren demansa yardımcı olabilecek süper meyveyi açıkladı.

Araştırmalarda, kirazların meyve suyu yerine toz haline getirilmesinin, hafif ve orta seviyedeki demansı iyileştirebileceğini ortaya koyuldu.

Bu tozların, antosiyaninler ve kuersetin gibi antioksidanları içermesinden dolayı anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Uzmanlar Yaptıkları Araştırmada

Laboratuvar modellerinde, kiraz tozunun Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalıklarla bağlantılı zararlı etkilere karşı koruma sağladığı bulundu. Bu, onun işlevsel bir gıda bileşeni olarak potansiyelini ortaya koydu.

Kiraz Sapında Sağlık Deposu

Araştırmacılar, çöpe atılmaya hazırlanan hasarlı kirazları kullanarak doğal bir toz haline getirdiler.

Bu toz, kiraz suyu ve posası ile karşılaştırıldığında daha fazla biyolojik aktiviteye sahip olduğu gözlemlendi.

Bunun kiraz tozunun, ekstraktlar ve takviyelerden daha fazla sağlık faydası sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Kiraz tozunun, amiloid-β toksisitesine karşı koruma sağladığı bulundu. Bu toksisite, hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri ve beyin hücrelerinin ilerleyici dejenerasyonuna neden olan faktörlerden biridir.