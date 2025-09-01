Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi.

H.G. yönetimindeki 31 AGC 335 plakalı tır ile İ.A. idaresindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil çarpıştı.

6 Yaralı Kaza (3)

Kazada sürücü İ.A. (32) ile yolcular Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yozgat-Alaca yolunda feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti!
Yozgat-Alaca yolunda feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti!
İçeriği Görüntüle

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

6 Yaralı Kaza (1)

Tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA