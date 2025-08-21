Piyasada dolaşan ve kuyumcuların “Suriye Altını” olarak adlandırdığı elden ele dolaşan çeyrek altınlar neredeyse gerçeğinden ayırt edilemiyor.

Suriye altını Darphane’de değil, piyasada basılarak ayarı düşürülüyor.

Bu Altınları Kuyumcular Almıyor

Bu altınları kuyumcular geri almıyor gerçek olup olmadığını ise sadece yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi yöntemleriyle fark edebiliyorlar.

Kuyumcular Denetim İstiyor

Piyasada dolaşan bu altınların 22 ayar değil 21 ya da 20 ayar olduğunu belirten kuyumcu esnafı, "Kuyumcular Odası'nın denetim yapması lazım" ifadelerini kullandı.

Altın alacak vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan kuyumcular, muhakkak güvenilir kişilerden alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.