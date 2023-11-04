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“Nutella İsrail malı mı? Nutella Türk malı mı? Nutella hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Nutella, İtalyan bir çikolata markasının ürünüdür ve özellikle tatlı lezzetleri sevenler arasında popülerdir. Nutella, Ferrero Spa tarafından üretilen bir çikolatadır ve üretim tesisleri, kurulduğu İtalya'da bulunmaktadır.

Kökeni itibariyle Nutella, İtalyan bir markanın ürünüdür. İsrail menşeli bir ürün değildir. Bu nedenle Nutella'nın İsrail malı olmasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir.

Sonuç olarak, Nutella İtalyan bir markasının ürünüdür ve İsrail menşeli değildir. Boykot iddiaları ile ilgili resmi bir bilgi veya durum bulunmamaktadır.