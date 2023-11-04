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“İkea İsrail malı mı? İkea Türk malı mı? İkea hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

İkea, köken itibariyle İsveç'e dayanan bir şirkettir. İsveçli girişimci Ingvar Kamprad tarafından 1943 yılında kurulan şirket, İsveç'te doğmuş ve büyümüş birinin vizyonuyla ortaya çıkmıştır. İkea'nın merkezi, İsveç'in Delft kenti yakınlarında bulunmaktadır.

İkea'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin sayısı oldukça fazladır. Ancak, İkea'nın İsveç kökenli bir şirket olduğunu unutmamak önemlidir. İkea'nın ürünleri, tasarımları ve iş modeli İsveç'e dayanmaktadır.

Sonuç olarak, İkea İsveç menşeli bir şirket olup, İsveç merkezli olarak faaliyet göstermektedir. İsrail menşeli bir şirket değildir.