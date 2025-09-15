8 Ekim 1945 doğumlu Konyalı 79 yaşında siyasetçi.

Türk emekli öğretmen, yazar ve komünist eylemci.

Eğitim Hayatı

15 Haziran 2005 tarihinden beri Halkın Kurtuluş Partisi genel başkanlığını sürdürmektedir.

Sırasıyla 14 Mayıs İlköğretim Okulu'nu, Konya Karma Ortaokulu'nu ve Konya Erkek Lisesi'ni bitirir.

Üniversite eğitimi için kayıt olduğu İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden 1972 yılında mezun olur.

Nurullah Ankut, öğrencilik yılları boyunca yaz tatillerinde inşaat işçisi olarak çalışır.

Siyaset Hayatı

Marksist-Leninist bir ideolojiye sahip olan Efe, Hikmet Kıvılcımlı'nın fikirlerini savunarak partinin ideolojik omurgasını oluşturdu.

Ayrıca, HKP'nin yayın organı olan "Halkın Kurtuluş Yolu" gazetesinde yıllarca yazılar kaleme aldı.

Neden Görevden Alındı?

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan aldığı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Yargıtay kararıyla genel başkanlığı düşürüldü.