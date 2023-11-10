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"Nivea Türk malı mı? Nivea İsrail malı mı? Nivea hangi ülkenin?" Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Nivea, Almanya merkezli Beiersdorf AG tarafından üretilen bir kozmetik ve kişisel bakım ürünleri markasıdır. Nivea ürünleri dünya genelinde birçok ülkede satılmakta olup, geniş bir kişisel bakım ürün yelpazesini içermektedir.

Önemli bir not olarak, Nivea ürünlerinin doğrudan İsrail ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu ürünler, dünya genelinde birçok farklı pazarda bulunmaktadır ve Almanya merkezli bir şirket tarafından üretilmektedir. Nivea'nın boykot edilip edilmediği ise ülkeler ve bireyler arasında değişebilir. Boykot kararı, sosyal ve siyasi nedenlere bağlı olarak farklı şekillerde alınabilir. Ancak Nivea'nın üretici firması olan Beiersdorf AG, Nivea ürünlerini dünya çapında sunmaktadır.