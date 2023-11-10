Tahmini Okuma Süresi: dakika

"English Home Türk malı mı? English Home İsrail malı mı? English Home hangi ülkenin?" Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

English Home markasına dair merak edilen soruların yanıtları haberimizde. English Home, 1991 yılında Turgut Aydın ve İlhan Tanacı tarafından kurulan bir ev tekstili perakende firmasıdır. 2009 yılında Turgut Aydın Holding'e katılan English Home, Türk menşeili bir markadır.

2012 yılında, Katar kaynaklı bir fon olan QFB, English Home'un %40 hissesini satın almıştır. Ancak Turgut Aydın Grubu, English Home'da %60 çoğunluk hissedarı olarak yönetimde hakimiyetini sürdürmektedir. Dolayısıyla English Home, Türkiye merkezli bir marka olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir ve ulusal bir işbirliği ile büyümektedir.