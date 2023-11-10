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"Kenton Türk malı mı? Kenton İsrail malı mı? Kenton hangi ülkenin?" Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Kenton markası hakkındaki merak edilen soruların yanıtları haberimizde. Kenton, 1945 yılında Türkiye'nin önde gelen işletmelerinden Sultanlar Holding tarafından satın alınmış ve Tibet İth. İhr. ve Koz. San. A.Ş. bünyesinde üretilen ürünlerin markasıdır. Kenton markası, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ve içinde puding, sos, tatlı yardımcıları, krem şanti, kek karışımı, bakliyat un, pasta kreması, bitkisel jelleme ürünleri, krep, sıcak içecekler ve pasta süsleme malzemeleri gibi farklı ürün kategorilerinde ürünler sunar. Bu ürünler, Sultanlar Holding'in denetiminde üretilmekte olup Türk malıdır. Kenton, Türkiye'de geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilen güvenilir bir markadır.