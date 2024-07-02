Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı ve başbakan Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, 103 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Gürsoy, bir dönem milletvekilliği de yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal X hesabından Nilüfer Gürsoy’un vefatını duyurdu.

Uysal X hesabındaki paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanı’mız Celal Bayar’ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle Demokrat Geleneğe derin bağlılığını müşahade ettiğim Adalet Partisi E. Milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendiyi kaybettik.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağolsun.

NİLÜFER GÜRSOY KİMDİR?

Nilüfer Gürsoy 1 Haziran 1921 tarihinde dünyaya geldi. Babası Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’dır. Nilüfer GürsoyTürk siyasetinde önemli bir figürdür.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan Gürsoy, doktorasını tamamlayarak üniversitede klasik filoloji asistanı olarak görev yapmıştır.

27 Mayıs Darbesi'nin ardından siyasete atılan Gürsoy, 1961 Genel Seçimlerinde Adalet Partisi listesinden Bursa milletvekili seçilmiştir. Kasım 1970'te Ferruh Bozbeyli önderliğinde Adalet Partisi'nden ayrılan 41 milletvekili ve senatörle birlikte Demokratik Parti'yi kurmuştur. Bu hareket, Türk siyasi tarihinde "41'ler" olarak anılmaktadır. Partinin genel başkanlığına Ferruh Bozbeyli seçilmiş ve Gürsoy, Yüksel Menderes, Sadettin Bilgiç, Talat Asal, Faruk Sükan, Aydın Menderes ve Mutlu Menderes ile birlikte parti yönetiminde görev almıştır.

26 Mart 1975'te Demokratik Parti bölünmüş ve başta Sadettin Bilgiç ve Mutlu Menderes olmak üzere 12 milletvekili ile birlikte tekrar Adalet Partisi'ne geçiş yapmıştır. Bir sonraki seçimlere katılmayan Gürsoy, 12 Eylül Darbesi'nden önce aktif siyasetten tamamen çekilmiştir.

Aile hayatında Ahmet İhsan Gürsoy ile evlenen Nilüfer Gürsoy, üç çocuk annesidir: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Prof. Dr. Akile Gürsoy ve Bilge Gürsoy. 2015 yılında, babasının kitaplarının da bulunduğu 20 bin kitaplık koleksiyonunu Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'ne bağışlamıştır.

Nilüfer Gürsoy’un hayatı ve siyasi kariyeri, Türkiye'nin siyasi tarihine önemli katkılarda bulunan bir dönemin temsilcisidir.