2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Letonya maçı adına açıklama yapan Bona, madalya hedefiyle turnuvaya hazır olduklarını ifade etti.

Adem Bona Kimdir

Adem Bona, 28 Mart 2003 tarihinde Nijerya’nın Lagos kentinde, Ikechukwu Stanley Okoro adıyla dünyaya geldi. Beş çocuklu ailenin en küçüğü olan Bona, aslen Nijeryalı. Çocukluğunda futbolla ilgilenen Bona, boyunun uzun olması nedeniyle basketbolda kendini buldu. Yaklaşık bir yıl basketbol oynadıktan sonra yeteneği, Türk antrenör Türkay Çakıroğlu’nun dikkatini çekti. Çakıroğlu’nun yönlendirmesiyle 13 yaşında ailesini geride bırakarak Türkiye’ye gelen Bona, Türk vatandaşlığına geçti ve adını Adem Bona olarak değiştirdi. Türkiye’ye yerleşmesiyle Türk milli takımlarında forma giymeye başlayan Bona, Türk statüsünde oynuyor ve kendini Türk olarak tanımlıyor.

Adem Bona, basketbol kariyerine İstanbul Basket altyapısında başladı. 2019 yılında Pınar Karşıyaka’ya transfer olan genç oyuncu, aynı yıl FIBA U16 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. Turnuvada 14.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla oynayan Bona, organizasyonun en iyi beşine seçildi.

2020’de ABD’ye taşınan Bona, Napa’daki Prolific Prep takımında forma giydi. 2021 yılında UCLA Bruins’e katılan milli oyuncu, NCAA’de Pac-12 Yılın Çaylağı ve Yılın Savunma Oyuncusu ödüllerini kazandı. Savunmadaki sertliği ve atletizmiyle ön plana çıkan Bona, performansıyla dikkat çekti.

2024 NBA Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 41. sıradan seçilen Adem Bona, NBA’deki ilk sezonunda 12.4 sayı, 5.9 ribaund ve 1.8 blok ortalamaları yakaladı. Utah Jazz karşılaşmasında 14 sayı, 15 ribaund ve 5 blokluk performansıyla kariyer rekorunu kırdı.

Türk vatandaşlığına sahip olan Adem Bona, milli takımda oynama hakkını kullanıyor. 26 Ağustos 2025’te Letonya ile oynanacak EuroBasket 2025 A Grubu maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Bona, turnuvaya madalya hedefiyle hazırlandıklarını söyledi.

Arena Riga’da ev sahibi Letonya’ya karşı çıkacakları ilk maçın önemine değinen genç oyuncu, güçlü kadro ve başantrenörle iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade etti.