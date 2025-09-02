Altında son dakika haberi duyuruldu. Amerika piyasalarının açılması ile birlikte gram altın ve ons altın adeta fırladı ve 60 liranın üzerinde bir yükseliş gerçekleşti.

Sabah 4600 lira seviyesinde seyreden gram altın, Amerika'da piyasaların açılması ile birlikte 4666 liraya kadar çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini geldi.

ALTIN/ONS

3.478,09

3.478,91

GRAM ALTIN

4.665,47

4.665,95

CUMHURİYET ALTINI

29.859,01

30.421,97

TAM ALTIN

30.298,00

30.544,00

ZİYNET ALTINI

29.673,47

30.432,99

ÇEYREK ALTIN

7.464,75

7.628,82

YARIM ALTIN

14.790,37

15.263,17

ATA ALTIN

30.548,32

31.318,08

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

2.550,30

3.547,67

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

4.239,74

4.469,29

GREMSE ALTIN

75.466,00

76.242,00

ALTIN/ONS TL

144.683,00

144.776,00

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak yaptığı son dakika açıklamasında altında rekor üstüne rekor geldiğini ve yeni dönemde de rekorların olacağını, bir miktar düşüş görülebileceğini fakat yönün yukarı olduğunu söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Altın 3508 doları gördü. Den geri çekildi sonra yeniden yukarı çıktı ve 3526 dolar oldu. Demek ki hala daha gideceği yer varmış. Demek ki piyasa hala bu fiyattan altın alıyor. Gümüşte de 41 dolara ramak kala döndü ama daha 40 doları geçecek demişti. Bu sene hedefimiz 40 dolardı onu geçti. 43 dolara gidecek sonra geri çekilecek. Ama 50 doları görecek.