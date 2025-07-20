6 Şubat 1956 yılı doğumlu olan Türk popçu İzmir, Karşıyaka’da öğretmen bir anne ve memur bir babanın evliliklerinin ikinci yıl dönümlerinde dünyaya geldi.



Sokak Kızı lakabıyla da tanınan Öncel, kameralarla ilk defa 1961 senesinde ilk ve tek sinema filmi olan “Acı Tesadüf”te çocuk yıldız olarak tanındı.

Müziğe İlgisi Çocukluktan

Edebiyat damarını babası Muzaffer Bey’den alırken, notayı altı yaşındayken annesi Raziye Hanım’dan öğrenmesiyle ortaokul yıllarında gitar çalıp, şarkılar söyledi.



Ortaokul eğitimini sürdürürken mezun olduğu Zafer İlkokul’unun sene sonu kutlamalarına katılması için okul müdüründen davet aldığında, kara önlüğü yerine annesinin özel olarak diktiği elbiseyi giyerek, solo mandolin çalmıştır.

İlk Sahneye Çıkışı

İlk sahne tecrübelerini, 1969'da Kervanlar Orkestrası'yla, üç yıl süren beraberliğinde yaşarken, 1971'de 15 yaşında kurduğu Çılgınlar grubuyla birlikte düğün salonlarında ve festivallerde şarkılar söyledi.



1975'de İzmir Radyosu'nun düzenlediği bir şarkı yarışmasında “Annem” isimli bestesiyle katılarak birincilik elde etti ve 1978'de İstanbul'da ilk 45'lik kaydını gerçekleştirdi.

O günden bu güne müzik kariyerine iğliyle devam eden Nazan Öncel, Salih Öncel ile evliliğinden Serkan Öncel adında bir oğlu vardır.

Neden Hastaneye Kaldırıldı

Nazan Öncel, mayıs ayında geçirdiği kalp krizi geçiren Öncel, anjiyo balon yapılarak iki stent takılmasının ardından taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ünlü şarkıcı, tekrar geçirdiği kalp krizi nedeniyle apar topar tekrar hastaneye kaldırıldı.

Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken Öncel'in sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışıldı.

Nazan Öncel’in ne zaman taburcu edileceği henüz belli değil.