Ünlü oyuncunun vefat haberi kızı tarafından paylaşılır paylaşılmaz usta oyuncu Murat Soydan hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Kariyerine 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" filmi ile adım atan Soydan, 221 filmde boy gösterdi ve Türk sinemasının önemli isimleri ile başrol paylaştı. Peki, Murat Soydan kimdir? Murat Soydan nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte Murat Soydan dizileri ve filmleri…

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 yılında Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde dünyaya geldi. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu Askerliğini yedek subay olarak yapmasının ardında 1966 yılında Perde mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya kariyerine başladı.

Sinema kariyerine 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başlayan Soydan’ın rol aldığı filmde Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı gibi dev isimler yer aldı. 1970'li yıllara Jön oyuncu olarak damga vuran Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi star isimlerle başrolü paylaştı.

MURAT SOYDAN KARİYERİ

Murat Soydan, 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" filmi ile sinemaya başladı. Yaklaşık 200 filmde rol alan Soydan, 1970'li yılların jön oyuncularından biri olarak Türk sinemasının önemli isimleriyle başrolleri paylaştı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra çeşitli dizi projelerinde de yer aldı ve bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayınladı.

MURAT SOYDAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kolsuz Kahraman (1966)

Dünyanın En Güzel Kadını (1968)

Ayşem (1968)

Yalan Yıllar (1968)

Kahveci Güzeli (1968)

Sana Dönmeyeceğim (1969)

Nisan Yağmuru (1969)

Yarın Başka Bir Gündür (1969)

O Hayat Benim (2014)

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Murat Soydan, iki kez evlendi. Murat Soydan'ın Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu var.

MURAT SOYDAN NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Murat Soydan, 84 yaşında hayata veda etti. Soydan’ın vefat haberini, kızı Mehveş Soydan Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden olan Murat Soydan’ın kızı haberi "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu. Mehves Soydan yaptığı paylaşımına "Işıklar içinde uyu babam seni çok seviyorum" notunu düştü.

Murat Soydan, kariyerinde son olarak 2016 yılında ‘Girdap’ isimli dizide rol almıştı. Ayrıca ‘O Hayat Benim’, ‘İstanbul Hatırası’, ‘Ayrılık’, ‘Acı Hayat’ gibi pek çok yapımda da izleyicilerle buluşmuştu.