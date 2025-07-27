Müjdat Yetkiner, Türk futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde unutulmaz bir iz bıraktı. “Miço” lakabıyla tanınan Yetkiner, sarı-lacivertli forma altında kırdığı rekorlar ve kaptanlığıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Ancak son yıllarda, özellikle Fenerbahçe yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar ve kulüpten uzaklaştırılmasıyla gündeme geldi.

Müjdat Yetkiner Kimdir?

Müjdat Yetkiner, 16 Kasım 1961’de İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan Yetkiner, futbola Altınmızrak Spor Kulübü’nün altyapısında başladı ve 1979’da Fenerbahçe’ye transfer oldu. 1980-1995 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Yetkiner, Fenerbahçe tarihinde en çok maç oynayan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Toplamda 763 maçta forma giyen ve 46 gol atan Yetkiner, 429 Birinci Lig maçında 23 gol kaydetti. Savunma oyuncusu olarak sağ bek, orta saha ve libero pozisyonlarında oynadı. 1982-1983, 1984-1985 ve 1988-1989 sezonlarında lig şampiyonlukları yaşadı, ayrıca 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 42 kez milli takıma çağrılan Yetkiner, 26 kez A Milli formayı giydi.

Fenerbahçe Kariyeri

Yetkiner, Fenerbahçe’de 10 yıl kaptanlık yaptı ve taraftarlar arasında “Miço” lakabıyla sevildi. 1995’te futbolu bıraktıktan sonra bir dönem spor yazarlığı yaptı ve Çorluspor’da antrenörlük görevinde bulundu. Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar antrenör olarak çalıştı, ancak 2018’de Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından altyapıdaki görevine son verildi. Bu süreçte, Yetkiner’in Aziz Yıldırım’a yakınlığı nedeniyle kulüpten uzaklaştırıldığı iddia edildi. Yetkiner, Beyaz TV’de yaptığı bir açıklamada, “Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü’nden uzaklaştırıldım. Aziz Yıldırım’ı satmadım, satamazdım, benim liderimdi” diyerek bu döneme tepki gösterdi. Ayrıca, Ali Koç’un kendisini küfürle suçladığını belirtti ve bu olayların camiada tartışma yarattığını ifade etti.

Şu Anda Ne İş Yapıyor?

Müjdat Yetkiner, günümüzde aktif futbolculuk veya antrenörlük yapmıyor. Fenerbahçe’den uzaklaştırılmasının ardından kamuoyu önünde daha az görünür oldu, ancak sarı-lacivertli camianın önemli bir figürü olarak anılmaya devam ediyor. 2025 yılında, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmak için Faruk Ilgaz Tesisleri’ne gittiği sırada disiplin kurulu tarafından üyeliğinin iptal edildiği gerekçesiyle içeri alınmadı. Ancak camianın önde gelen isimlerinin araya girmesiyle toplantıya katılabildi. Yetkiner, sosyal medyada ve röportajlarda Fenerbahçe’ye olan bağlılığını sık sık dile getiriyor. Oğlu Kılınç Yetkiner’in de Fenerbahçe genç takımında oynadığını ve şu anda doktora yaptığını belirten Yetkiner, taraftarlara seslenerek, “Müjdat Yetkiner çok sağlıklı, Fenerbahçe’siyle yaşıyor ve sizleri her zaman çok özlüyor” dedi.