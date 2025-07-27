Türkiye’nin tam ortası olan Yozgat'a önce Kayseri bağlandı. Şimdi de Niğde'nin bağlanması hedefleniyor. İşte haberin detayları…

Uzun süredir devam eden Hızlı Tren projesinde Kayseri merkezini Yerköy hattına bağlanarak Yozgat üzerinden Ankara’ya ulaşım gerçekleşecek. Medya da ses getiren diğer konu ise Kayseri Ankara otobanı Niğde’ye bağlanması söz konusu oldu.

Hızlı Tren Hattı Yozgat’a Bağlı

Kayseri’de uzun zamandır bekledikleri Yüksek Hızlı Tren hattı için beklemektedirler. Projenin bime tarihini ise 2028 yılında amaçlanıyor. Fakat Hızlı tren hattında Kayseri’den direkt olarak Ankara’ya ulaşım gerçekleşmeyecektir.

Yozgat Yerköy hattına bağlanacak Proje kapsamında, Kayseri-Ankara arası ortalama 2 saate, Kayseri-İstanbul arasının ise 5.5 saate düşmesi sonucu Hızlı tren hattında öncelik nüfus ve ekonomik hacmi düşük bir ilde sağlanmış halde yer almaktadır.