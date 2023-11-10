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Köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Kodallı ve Aşağıkarahacılı köylerini ziyaret eden Kaymakam Aydın çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra köy muhtarları ile bir araya gelen Aydın, talep ve istekleri dinledi.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Kaymakam İhsan Emre Aydın, 2023 yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programı kaynaklı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilerek yapımına başlanılan yol yapım çalışmalarını inceledi.

İlçeye bağlı Kodallı köyünde, 2023 yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programı kaynaklı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilerek yapımına başlanılan kilitli parke taş kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Aydın’a, Özel İdare Müdürü Metin Kayhan eşlik etti.

MUHTARLARI DİNLEDİ

Özel İdare Müdürü Metin Kayhan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Aydın, Kodallı Köyü Muhtarı Hayati Yılmaz'dan da köyle ilgili bilgiler alarak, taleplerini dinledi.

Kodallı köyü ziyaretini sonlandıran Aydın, ardından Aşağıkarahacılı köyünü ziyaret ederek, Aşağıkarahacılı Köyü Muhtarı Halis Ünal'dan köye ilişkin bilgiler alıp, taleplerini dinledi.