Çocuk gülerse dünya güler’

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Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Çocuk ve Yaşam Öğrenci Topluğu, Yozgat Şehir Hastanesinde giydikleri renkli kostümlerle minik misafirlere moral verdiler.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak danışmanlığındaki Bozok Üniversitesi öğrencileri ‘Masal Kahramanları Temalı’ kostümleriyle turuncu renk balonlar, boyama kitapları ve el boyama etkinliği ile lösemi hastalığı ve lösemili çocuklara ilişkin bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler, Şehir Hastanesinde servislerde tedavi gören ve polikliniklere tedavi için gelen çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynayarak moral verdiler. Bol bol hatıra fotoğraflarının çekildiği etkinlikte çocukların neşeli halleri ailelerini de mutlu etti.

Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak etkinlik esnasında çocukların aileleriyle görüşerek şunları söyledi: “Lösemili çocuklar hayatlarının zorlu bir mücadelesiyle karşı karşıya. Onların güçlü yanlarını keşfetmek ve destek olmak, birlikte daha güçlü olmamıza olanak tanır. Unutmayalım ki anlayış ve sevgi, bu çocukların yanında durmamıza vesile olabilir” dedi.

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hastanemiz kurulduğu günden bugüne çocuklarımızın her konuda yanında olmaya devam etmiştir. Lösemi hastalığını konusunda bugün hastalarımızı ve ailelerini bilgilendirdik. Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Sayın Ayşe Şener Taplak ve öğrencilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.