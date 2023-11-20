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Çalatlı ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Saydam öğrencilerin 20 Kasım Çocuk Hakları Gününü kutladı.

20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca tanındığını belirten Saydam, 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlandığını söyledi.

Saydam yaptığı açıklamada, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme, katılımın sağlanmasıdır. Bugün dünyadaki savaşlar milyonlarca çocuk için gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bazılarına başka bir yaşam tarzı tanımamış, bazılarının dünyası da savaşların ortaya çıkışıyla alt üst olmuştur. Bu etkilerin sonucunda sayısız çocuk ölmüş, birçoğu da sakat veya öksüz kalmıştır. Birçokları aç kalmış veya açlıktan ölmüştür. Milyonlarcası sevdiklerinden ayrılarak mülteci ya da yerinden-yurdundan edilmiş olarak, yollara dökülmeye zorlanmıştır. Çoğu; şiddet, korku ve zorluk dolu ortamda travma içinde yaşamaktadır" dedi.

Saydam, "Oysa Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede: Çocukların yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakları bulunmaktadır. Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesi gereklidir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen çocuklar, aileleri ve vatanları için bir teminattır. Onların hakları konusunda farkındalıklarını artırıyor ve onları bilgilendiriyoruz çünkü biz daha iyi bir geleceğin ancak haklarının farkında bilgili, birikimli ve öz güveni yüksek çocuklar yetiştirmekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı günler diler, yaşamlarında başarılar dilerken tüm çocuklarımızın günü kutluyorum” ifadelerini kullandı.