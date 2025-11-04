TÜİK’in açıkladığı verilere göre yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, MTV başta olmak üzere birçok vergi, harç ve cezaya doğrudan yansıyacak.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) on iki aylık ortalamasına göre belirlenen yeniden değerleme oranı (YDO), 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarını da artırdı. Buna göre araçların yaşına, motor silindir hacmine (cc) ve tescil tarihine göre MTV tutarları yeniden hesaplandı.

1-3 yaş aralığındaki 0-1300 cc motor hacmine sahip araçların MTV’si 4 bin 834 TL’den 6 bin 66 TL’ye,

1301-1600 cc arası araçların MTV’si 8 bin 421 TL’den 10 bin 567 TL’ye,

1601-1800 cc arası araçların MTV’si 14 bin 885 TL’den 18 bin 679 TL’ye,

1801-2000 cc arası araçların MTV’si ise 23 bin 454 TL’den 29 bin 432 TL’ye yükseldi.

Özellikle büyük motor hacmine sahip yeni araçlar rekor artıştan etkilendi.

1801-2000 cc aralığında, 1-3 yaş ve 01.01.2018 sonrası tescilli, matrahı 651 bin 700 TL’yi aşan araçlarda MTV, 28 bin 142 TL’den 35 bin 315 TL’ye çıktı.

Sadece yeni araçlar değil, 7-11 yaş arasındaki modeller de artıştan nasibini aldı.

Bu gruptaki 1801-2000 cc motorlu araçların MTV’si 10 bin 613 TL’den 13 bin 318 TL’ye yükseldi.

Yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenen MTV tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla azaltılabiliyor. Ancak geçtiğimiz yıl bu yetki kullanılmamıştı. 2026 yılı için de aynı uygulamanın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Yüzde 25,49’luk artışla birlikte 2026 yılında araç sahipleri 6 bin TL ile 35 bin TL arasında MTV ödemesi yapacak. Bu durum, yeni yılda araç sahiplerinin bütçelerini önemli ölçüde etkileyecek.