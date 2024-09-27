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Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü motosiklet sürücüsü İ. ile birlikte çarptığı yayalar Kader Ç. ve Arife Ecrin Ç. yaralandı.

Düzce 'de Bulvar Caddesi üzerinde meydana gelen kaza da bir motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Düzce'de merkez Bulvar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Sümeyyenur İ. idaresindeki 81 AEC 019 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarptı.

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