İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 ilde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz-17” operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütlerine yönelik bir süredir sürdürdüğ 'Gürz' operasyonlarının 17'ncisi bu kez 10 ilde düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda; bin 303 adet uçaksavar mühimmatı, 360 adet el bombası, 257 kg eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 adet mayın, 80 adet RPG-7 mühimmatı, 32 adet EYP, 16 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 adet RPG-7 Roketatar silahı, 112 adet roket sevk motoru, 1 adet PKM Makinalı Tüfek, 9 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği 365 adet fünye ele geçirildiğini duyurdu.,