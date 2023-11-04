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“Mis Süt İsrail malı mı? Mis Süt Türk malı mı? Mis Süt hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Mis Süt markası, kökeni Türkiye'ye dayanan bir süt ürünleri markasıdır. 1976 yılında Türkiye'de Tekfen Holding tarafından kurulmuş ve Türk pazarına sunulmuştur. Ancak markanın tarihinde bazı değişiklikler yaşanmıştır. 2000 yılında, Mis Süt markası İsviçre merkezli Nestle gibi uluslararası bir şirkete satılmıştır. Daha sonra 2003 yılında Fransız Danone'a ve 2007 yılında Egal Pazarlama'ya geçmiştir.

2012 yılında ise Mis Süt markası Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Yıldız Holding tarafından satın alınmıştır. Özellikle ŞOK Marketler için özel olarak üretilen Mis Süt, şu anda Türk bir marka olarak ülke içinde üretilmekte ve satılmaktadır.

Sonuç olarak, Mis Süt markası Türk kökenli bir marka olup, Türkiye'de üretilmektedir. Ancak tarihinde uluslararası şirketlerle ilişkilendirilmiş olsa da şu an için Türkiye'ye ait bir süt markası olarak bilinmektedir.