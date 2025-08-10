Yasal işlemler bazen düşündüğünüzden çok daha fazla hak kaybına neden olabilir.

Maddi Kayıplar Yaşanabilir

Mirasın reddedilmesi, çoğu kişi için kaçınılmaz bir tercih olabilir. Ancak bu karar alınırken tüm haklar aynı kefeye konulmamalı. SGK’dan alınan aylıklar ve işçi tazminatları bu konuda farklı işliyor. Her bir gelirin hukuki yapısı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Aksi takdirde ciddi maddi kayıplar yaşanabilir.

SGK’dan Gelen Aylık Reddi Mirastan Etkilenmiyor

Dul eş veya çocuklar, mirası reddetseler bile SGK’dan ölüm aylığı alabiliyor. Bu ödeme, ölenin borçları nedeniyle haczedilemiyor. Hak sahibinin borcu olması durumunda da haciz işlemi yapılamaz. Sadece yazılı onay ile kesinti mümkün hale geliyor. Bu hak, sosyal güvenlik sistemi içinde korunuyor.

İkramiye Sadece Maaş Alanlara

Görevdeyken ölen kamu görevlisinin SGK’dan maaş alan yakını varsa, bu kişi emekli ikramiyesini de alır. Ancak diğer mirasçılar bu paradan pay alamaz. Kişi emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra ölmüşse, ikramiye artık miras olarak değerlendirilir. Miras reddedilmişse hak da kaybedilir.

İşçinin Kıdem Tazminatı Hangi Duruma Girer?

SSK’lı bir çalışanın vefatında işverenden alınacak kıdem tazminatı miras sayılır. Bu ödemeden yalnızca mirası kabul edenler faydalanabilir. Red işlemi yapan kişiler bu parayı talep edemez. Hukuki olarak tazminat mirasın bir parçası sayılır.

Üç Ay Beklemeden Miras Reddi Mümkün Mü?

Yargıtay’ın kararı, bazı durumlarda mahkemeye gitmeden miras reddini mümkün kılıyor. Eğer borçlunun ödeme gücü ölüm anında açıkça belli ise, bu örtülü red sayılıyor. Bu durumda dava açılmasa bile hak düşmüş kabul ediliyor. Ancak SGK gelirleri bu kapsamda değerlendirilmez.