Taşpınar 1980 senesinde Ankara'da doğdu. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu Tiyatro Topluluğu'nda sanat hayatına adım attı.

2003 senesinde Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden başarıyla mezun oldu. Aynı ­sene Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmayı sürdürdü.

Taşpınar, 45 yaşında hayatını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medyadan bildirdi.

Sendika tarafından yapılan paylaşımda; "Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.