Minikler dostluk maçında buluştu

Akdağmadeni Gücü Spor U9 ile Yozgat Arkın Atasoy FK U9 takımları, Akdağmadeni ilçe Stadyumu’nda düzenlenen dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Maçta minik sporcular, centilmence ve heyecan dolu bir mücadele sergileyerek izleyenlere futbolun saf heyecanını yaşattı.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Arkın Atasoy FK teknik heyetine ve kulüp başkanına şükranlarımı sunuyorum. Güler yüzlü, başarılı öğrencilerden oluşan bir futbol okulu kurarak geleceğin yıldızlarına yatırım yapmaları takdire şayan. Ayrıca Akdağmadeni Gücü Spor Kulübümüzün teknik direktörü Hakan Altın’a, takım koordinatörümüz İsmet Yaşar’a ve her zaman gençlerimizin yanında olan Yozgat’ın abisi Kaleci Şaban’a gönülden teşekkür ediyorum. Onların özverisi bu güzel organizasyonun ruhunu daha da anlamlı kıldı.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yalnızca futbolun değil, dostluğun, centilmenliğin ve çocukların geleceğine olan inancın da güçlenmesine vesile oldu. Tribünlerdeki coşku, sahadaki minik yüreklerin büyük hayallerine eşlik etti.

Aydoğmuş, sözlerini, “Bugün sahada atılan her pas, yarının büyük başarılarının ilk adımıdır” diyerek tamamladı.