AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesi ile birlikte Yozgat’ta ziyaret programına başladı. Şahan, hem kurumları hem de esnafı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Milletvekili Şahan, programı kapsamında ilk olarak Yozgat Valiliği’ni ziyaret etti. Burada yöneticiler ve personelle görüşen Şahan, uyum ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne geçen Şahan, İl Müdürü Ömer Şentürk ve kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. Tarım ve hayvancılığın Yozgat için önemine değinen Şahan, üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ziyaret eden Şahan, İl Müdürü Yunus Demir ve kurum çalışanlarına teşekkür ederek vatandaşlara hizmette özverili çalışmaların süreceğini vurguladı.

Şahan ayrıca, istihdam ve iş gücü piyasasına yönelik çalışmaları yakından görmek için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) İl Müdürlüğü’nde değerlendirmelerde bulundu. Projeler ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi aldı. Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette ise Bölge Müdürü Ekrem Ersan Koçkar ve çalışanlarla buluşarak, doğrudan vatandaşa hizmet veren kurumlarla istişarenin önemine dikkat çekti.

Kurum ziyaretlerinin ardından Şahan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafla sohbet eden Şahan, bereketli günler dileyerek talep ve önerilerini dinledi.

Şahan’ın ziyaretlerinde İl Başkan Yardımcıları Şükrü Yalman, Hatice Sarı Öcal ve Yasemin Doğru, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, İl Kadın Kolları Başkan Vekili Tuba Kara, Gençlik Kolları İl Yönetimi ve teşkilat mensupları yer aldı.