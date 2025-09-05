Çamlık Hotel’de gerçekleştirilen yemeğe, Lider Gıda adına Yasin Bal, Başol Çelik Konstrüksiyon adına Ahmet Başol ve Dekapor adına Murat Canbolat da katıldı.

İş insanları, Bozokspor’a destek vermek amacıyla VİP kombine kart alarak kulübün moraline katkı sağladı.

Avukat Ömer Açıkel yemeğe ilişkin yaptığı açıklamada, “2025-2026 sezonu ilk maçı öncesi, Bozokspor Başkanı Alparslan Akyüz, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcularımızla moral yemeğinde buluştuk. Yozgat’ımızın sporu her zaman desteklenmeli. Bozokspor, ilimizin spor kimliğini temsil ediyor ve gençlerimize örnek oluyor. Lig öncesinde böyle bir moral yemeği düzenlemek, hem takımın motivasyonunu artıracak hem de kulübümüzün yanında olduğumuzu gösterecek” ifadelerini kullandı.

Bozokspor yönetimi de moral yemeğine katılanlara teşekkür ederek, “Avukat Ömer Açıkel ve iş insanlarımızın kulübümüze verdiği destek, takımımız için büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlar, sporcularımızın moralini yükseltirken, taraftarlarımızın da takıma olan bağlılığını güçlendiriyor” açıklamasında bulundu.

Yönetimden yapılan açıklamada, “Bu sezon takımımızın hedefi, ligde üst sıralarda yer almak ve mümkünse şampiyonluk mücadelesi vermek. Takımımızın güçlü kadrosu ve disiplinli çalışmaları sayesinde taraftarlarımızın beklentilerini karşılayacak bir performans sergilemeyi amaçlıyoruz. Avukat Ömer Açıkel ve değerli iş insanlarımızın desteği, oyuncularımızın motivasyonunu artırarak sahadaki başarıya olumlu yansıyacak” ifadelerine yer verildi.

Yönetim, önümüzdeki lig maçlarında takımın sahada göstereceği performansın bu moral ve destekle daha da güçleneceğini vurguladı.