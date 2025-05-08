AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat’a kazandırılması planlanan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hizmet binası ile ilgili olarak TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Yozgat’a yapılacak olan TMO Hizmet binası ile ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Milletvekili Şahan, projeyle ilgili görüş alışverişinde bulunarak, sürecin hızlandırılması adına önemli adımlar atıldığını belirtti.

Ahmet Güldal’a, ziyaret sırasında gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür eden Milletvekili Şahan, TMO Genel Müdürü’ne çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Bu önemli projenin Yozgat’a değer katacağına ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.