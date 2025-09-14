Dört dönem milletvekilliği yapan Karakaya, MHP'nin üst düzey organlarında görev alarak parti yönetiminde de söz sahibi oldu.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) deneyimli isimlerinden Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, hem akademik başarıları hem de siyaset sahnesindeki etkin rolleriyle dikkat çekiyor. Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde 15 Ağustos 1963 tarihinde dünyaya gelen Karakaya, uzun yıllara yayılan kamu hizmeti tecrübesiyle tanınıyor.

Başarılarla Dolu Eğitim Hayatı

Ankara Ticaret Lisesi Bankacılık Bölümünden mezun olan Karakaya, yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhasebe ve Finansman alanında 1988 yılında yüksek lisans, 1992 yılında ise doktorasını tamamladı. Akademik kariyerine hızla devam eden Karakaya, 1994 yılında doçent, 2001 yılında ise profesör unvanını aldı.

Yurtdışı akademik deneyim de edinen Karakaya, ABD’deki Purdue, Indiana ve Michigan State üniversitelerinde üç dönem boyunca eğitim aldı ve çeşitli bilimsel çalışmalarda bulundu.

Kamu Görevleri ve Bürokrasi Deneyimi

Karakaya’nın kamu bürokrasisindeki en dikkat çeken görevi, 1999-2003 yılları arasında yürüttüğü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı oldu. Bu dönemde tarım politikaları ve kamu iktisadi teşebbüsleri alanında önemli sorumluluklar üstlendi.

Akademisyenlikten Siyasete Geçiş

Karakaya, akademik alanda Gazi Üniversitesi başta olmak üzere Hacettepe, Başkent ve İzmir Ekonomi üniversitelerinde muhasebe, finansman ve bankacılık dersleri verdi. Ayrıca fakülte yönetim kurulu üyeliği, enstitü müdür yardımcılığı, dekan yardımcılığı ve ana bilim dalı başkanlığı gibi pek çok idari görevde bulundu.

MHP’DEKİ Yükselişi

2014 yerel seçimlerinde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Karakaya, seçimde üçüncü sırada yer aldı. 2015 yılında gerçekleştirilen MHP 11. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ardından partinin Başkanlık Divanı’na dahil olarak Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. MHP’nin 8. ila 13. Olağan Kurultaylarında da Merkez Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

Dört Dönem Milletvekilliği

Prof. Dr. Karakaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25 ve 26. dönemlerde Adana, 27 ve 28. dönemlerde ise Ankara milletvekili olarak görev yaptı. Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu gibi önemli görevlerde bulundu. Aynı zamanda KİT Komisyonu Sözcüsü, NATOPA ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu üyesi olarak da aktif roller üstlendi.