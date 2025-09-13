MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sönmez’in partisiyle ilişkisinin tamamen kesildiğini duyurdu:

“Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

Yasin Sönmez Kimdir?

20 Aralık 1997’de İstanbul Fatih’te doğan Yasin Sönmez, aslen Trabzon’un Of ilçesinden geliyor. Eğitim ve iş dünyasındaki başarılarıyla dikkat çeken Sönmez, ilköğrenimine Ülkü İlköğretim Okulu’nda başladı, Tuna İlköğretim Okulu ve Ensar Koleji’nde eğitimini tamamladı.

Üniversiteye Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile başlayan Sönmez, bir yıl sonra Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne geçerek mezun oldu. Akademik yolculuğunu sürdürmek isteyen Sönmez, 2021’de İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne, 2022’de Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne kaydoldu ve eğitimine halen aktif şekilde devam ediyor.

İş Dünyasındaki Yükselişi

Genç yaşta iş dünyasına adım atan Yasin Sönmez, kısa sürede farklı sektörlerde etkinlik gösterdi. Estea Çay, Birlik Grup İnşaat ve Armonia Düğün Davet şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Gıda, inşaat, turizm ve düğün organizasyonu alanlarında yatırımlar yapan Sönmez, iş dünyasındaki gücüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Siyasi Kariyer ve Görevler

Aktif siyasetin içinde yer alan Yasin Sönmez, MHP bünyesinde Bayrampaşa MHP Başkan Vekili ve İstanbul İl Delegesi olarak görev aldı. 20 Aralık 2022’de MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sönmez, 4 Ocak 2023’te ise MHP İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Özel Hayatı

Evli ve iki çocuk babası olan Yasin Sönmez, hem iş dünyasında hem de siyasette aktif rol oynamaya devam ediyordu. Ancak yaşanan gözaltı kararıyla birlikte hem siyaset hem de iş dünyasında büyük bir deprem etkisi yaratıldı.