Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temasıyla ülke genelinde olduğu gibi Sarıkaya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Sarıkaya Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış Kur'an-ı Kerim'ini Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tahir Mert Çevik okudu.

Okul Müdürü Aytekin Bulut'un açılış konuşmasının ardından, İlçe Vaizi Ali Demir, öğrencilere ve diğer katılımcılara "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi.

Konferansta “Şahsiyet İnşasında Üsve-i Hasene ( güzel örnek/rol model) olarak Rasulullah Efendimiz ( s.a.s.)'in; kul olması, güvenilir olması, tevazu ve nezaketli olması, vefalı, adaletli, merhametli ve sabırlı olması gibi konularda öğrencilere ve diğer katılımcılara derin mesajlar verdi.

Programa, Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, Din Hizmetleri Uzmanı Feyzullah Yanık, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aytekin Bulut, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.