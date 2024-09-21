Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temasıyla ülke genelinde olduğu gibi Sarıkaya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Mevlid I Nebi Haftası Konferansı4

Sarıkaya Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış Kur'an-ı Kerim'ini Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tahir Mert Çevik okudu.

Mevlid I Nebi Haftası Konferansı3

Okul Müdürü Aytekin Bulut'un açılış konuşmasının ardından, İlçe Vaizi Ali Demir, öğrencilere ve diğer katılımcılara "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi.

Konferansta “Şahsiyet İnşasında Üsve-i Hasene ( güzel örnek/rol model) olarak Rasulullah Efendimiz ( s.a.s.)'in; kul olması, güvenilir olması, tevazu ve nezaketli olması, vefalı, adaletli, merhametli ve sabırlı olması gibi konularda öğrencilere ve diğer katılımcılara derin mesajlar verdi.

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Mevlid I Nebi Haftası Konferansı2

Programa, Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, Din Hizmetleri Uzmanı Feyzullah Yanık, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aytekin Bulut, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi