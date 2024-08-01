Eğitim hayatına 1983 yılında Kara Harp Okulu'nda başladı ve 1984 yılında Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu. 1995 yılında Kara Harp Akademisi'nden kurmay subay olarak diploma aldı.

2003 yılında topçu kurmay albay rütbesine terfi eden Tokel, bu görevde Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde askerî danışmanlık yaptı (2003-2006). Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı görevini yürüttü (2006-2011). 2011-2012 yılları arasında Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini üstlendi.

2012 yılında tuğgeneral rütbesine terfi eden Tokel, 34. Hudut Tugayı Komutanlığı'nı (2012-2014), Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı (2014-2015) ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı'nı (2015-2016) üstlendi.

2016 yılında 3. Piyade Tümeni Komutanlığı'na atanarak, 2017 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. 2019 yılında NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini üstlendi. 2021 yılında korgeneral rütbesine terfi ederek, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığı'na getirildi. Son olarak, 2023 yılında 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.